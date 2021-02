Drogenfund in Düsseldorf-Wersten : Polizei entdeckt Cannabis-Plantage in Wohnhaus

Cannabispflanzen in einem Wohnhaus in Wersten. Foto: Polizei Düsseldorf

Düsseldorf Drogenermittler haben in einem Wohnhaus in Wersten eine Cannabis-Plantage gefunden – dort wuchsen 260 Hanfpflanzen. Ein 22-Jähriger ohne festen Wohnsitz wurde festgenommen.

Düsseldorfer Drogenfahnder haben am Dienstag in einem Wohnhaus in Wersten eine Cannabis-Plantage entdeckt – ein Tatverdächtiger wurde festgenommen.

Die Beamten hatten zuvor einen Hinweis auf das Einfamilienhaus an der Straße Am Haferkamp bekommen. Die Ermittlungen erhärteten den Verdacht, dass in dem Haus eine Drogenplantage betrieben werden könnte. Am Dienstagnachmittag vollstreckten die Drogenfahnder dann einen Durchsuchungsbeschluss.