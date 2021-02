Karneval in Düsseldorf : Trotzdem jeck

Die KG De11 Pille hat an den Haustüren Karnevalstüten verteilt. Frida (8) freut sich über das Geschenk aus den Händen von Louisa (10). Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Zwar wird auch bei den Vereinen in den Stadtteilen an Karneval nicht groß gefeiert, die ein oder andere Idee wurde dennoch umgesetzt.

Von Julia Brabeck, Marc Ingel und Nicole Kampe

Mörsenbroich „Wir sind im vergangenen Jahr mit einem blauen Auge davon gekommen“, sagt Andreas Niemann, Zugleiter in Mörsenbroich. Der Veedelszoch musste zwar am Karnevalssonntag wegen Sturm abgesagt werden, ausgelassen gefeiert wurde aber stattdessen im Jungen Schauspielhaus. Überlegungen, in diesem Jahr mit einem Musikwagen den Zugweg entlang zu fahren, um für etwas Stimmung zu sorgen, hat das Veranstaltungskomitee fallen lassen. „Wir konzentrieren uns jetzt lieber auf das Jahr 2022, dann feiern wir mit 4 mal 11 Jahren ein Jubiläum.“ Zusagen von Vereinen und Gruppen, am Jubiläumszug teilzunehmen, gibt es bereits.

Angermund Dass der Karneval auch in diesem Jahr sichtbar ist, dafür sorgt in Angermund die Karnevalsgesellschaft De 11 Pille. Die 325 Mitglieder haben allesamt ein Überraschungspaket erhalten, in dem neben Süßigkeiten, dem Vereinspin und dem Sessionsheft auch Dekorationsmaterial enthalten ist. Die Vereinsmitglieder sollen mit den Luftschlangen und Luftballons in den blau-gelben Vereinsfarben ihre Häuser und Fenster schmücken und ordentlich Konfetti regnen lassen. „Damit sorgen wir dafür, dass es in Angermund im Frühjahr schön blüht“, sagt der 1. Vorsitzende Tim A. Küsters. Denn das Konfetti besteht nicht aus Papier, sondern aus Stärke, dem Samen von heimischen Pflanzen beigefügt wurde.

Kalkum Als Ersatz für die Kinderparty vor Ort und damit Karneval 2021 nicht ganz ausfällt, veranstaltet das Familienzentrum Kiwifalter in Kalkum am Sonntag, 14. Februar, eine Online-Kinderkarnevalsparty mit der Großen Kaiserswerther Karnevalsgesellschaft. Alle per Zoom zugeschalteten Karnevalisten können sich auf ein einstündiges Programm mit Jojo & Lea von Pänz en de Bütt, dem Kinderprinzenpaar und den Düsseldorfer Originalen freuen. Zudem wird es auch einen Kostümwettbewerb geben. 66 Jecken können an der Feier teilnehmen. Den kostenlosen Zugang gibt es über die App von Kiwifalter.

Stadtmitte Normalerweise strömen in diesen Tagen hunderte Karnevalisten in das Capitol Theater, um dort bei den Stunk-Sitzungen in den Genuss von Karnevalskabarett zu kommen. Ganz darauf muss aber nicht verzichtet werden. Die Stunk-Macher haben fünf verschiedene, rund 30 Minuten lange Streaming-Ausgaben entwickelt. Mit von der Partie sind dabei unter anderem Piffel & Poffel, Dat Rosi und Heinz Allein. Das gesamte Paket kann für 33 Euro unter www.stunk.net erworben werden.

Die KG Till‘s Freunde hat einen Pandemie-Orden kreiert. Foto: Marc Ingel