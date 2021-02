Energiesparen in Düsseldorf : Sonnenenergie vom Turnhallendach in Wittlaer

Wittlaer Die Voraussetzungen sind gegeben, deshalb wollen die Grünen im Stadtnorden eine Photovoltaikanlage auf die Sporthalle am Grenzweg setzen lassen.

Auf der im September fertiggestellten Sporthalle am Grenzweg könnte eine Photovoltaikanlage installiert werden. Das geht aus einer Antwort der Verwaltung auf eine Anfrage von Waldemar Fröhlich (Grüne) in der Bezirksvertretung 5 hervor. „Der Weg zur Klimaneutralität der Stadt Düsseldorf erfordert auch die Aktivierung von Möglichkeiten zur Stromerzeugung mittels Photovoltaik“, sagt der Politiker.

Auf dem Hallendach wäre der Aufbau einer 750 Quadratmeter großen Anlage möglich, große Umbauten sind dafür nicht erforderlich. „Die Leitungsführung ist an einer Sporthalle relativ leicht, da die vorhandenen Wege mit genutzt werden können“, sagt die Verwaltung. Grundsätzlich sei eine Verpachtung der Fläche möglich, dies wurde vor mehreren Jahren an mehreren Standorten so praktiziert. „Inzwischen haben sich die Rahmenbedingen für den Betrieb dieser Anlagen geändert. So ist zum Beispiel die Vergütung für die Einspeisung des erzeugten Stroms reduziert worden und damit für externe Betreiber weniger rentabel geworden“, erklärt die Verwaltung. Sie kann sich deshalb eher eine Eigennutzung vorstellen, um so den externen Strombezug zu reduzieren.