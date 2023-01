Düsseldorf und Rheinland Fast 9000 Impfungen gegen Grippe und Covid in Apotheken

Düsseldorf · Impfungen in Apotheken sind noch nicht lange möglich. In den vergangenen zwei Jahren ist das Angebot an Grippe- und Coronaschutzimpfungen in den Pharamzien aber gewachsen – in Düsseldorf offenbar auch mit steigender Nachfrage.

13.01.2023, 14:50 Uhr

Apotheken impfen auch gegen das Coronavirus. Foto: dpa/Jörg Carstensen