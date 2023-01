Pandemie in Krefeld Inzidenz steigt – RKI meldet den 309. Corona-Toten in Krefeld

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet einen weiteren Corona-Toten in Krefeld. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, gibt Institut mit 139,6 an, am Vortag wurde eine Inzidenz von 135,2 mitgeteilt. Bislang wurden in der Seidenstadt 92.225 Covid-19-Infektionen erfasst, bei jetzt 309 Todesfällen an oder mit Corona (Stand: 12. Januar). Dies entspricht einer Infektionsrate von 40,63 Prozent sowie einer Letalitätsrate von 0,33 Prozent. In den vier erfassten Kliniken befinden sich derzeit vier Corona-Patienten in intensivmedizinischer Behandlung. Davon werden zwei invasiv beatmet. Der Anteil der Covid-19-Erkrankten an den 79 Intensivbetten beträgt fünf Prozent. Die Belegungsrate aller Intensivbetten (nicht nur Covid-19) beträgt aktuell 94 Prozent (Stand: 11. Januar).