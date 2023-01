Der besondere Tipp Ein Wissenschafts-Slam mitten in der Stadt

Die deutsche Poetry-Slam-Szene ist groß und etabliert, und wie auch nicht? Im Land der Dichter und Denker hauen sich selbige mit besonderem Genuss ihre Werke um die Ohren, und es findet sich dafür auch ein Publikum. Aber nicht nur Poesie wird in Düsseldorf mit Wortmacht auf die Bühne gebracht: In einem Wissenschaftsslam treten nächste Woche sechs Nachwuchsforscherinnen und -forscher der Heinrich-Heine-Uni gegeneinander an.