Wirre Reden und Hitlergruß Düsseldorfer CDU und Universität kämpfen mit Problemfall

Ein junger Mann, der sich in der CDU engagiert und in Düsseldorf studiert, beschäftigt seit Wochen die Führungsebenen der Partei und der Heinrich-Heine-Universität (HHU). Im Internet kursieren Videos, die den Mann in der Mensa zeigen, wo er lautstark politische Ausführungen macht, denen nur schwer zu folgen ist. Am Dienstag kam es erneut zu einem Vorfall, und in einem Video ist zu sehen, wie der Mann am Ende seiner Rede laut „ein dreifaches Sieg Heil“ ruft und den Hitlergruß zeigt. Die Hochschule hat ein Hausverbot gegen den Mann ausgesprochen.