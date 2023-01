Futsal Fortunas Futsaler sind klarer Außenseiter

Es gibt ganz sicher Schöneres als den Freitagabend auf der Autobahn zu verbringen. Doch das ist nun mal ein Opfer, das ein Futsaler auf höchstem Niveau bringen muss. Nachdem sie ihre hauptberuflichen Pflichten alle erfüllt hatten, machten sich Fortunas Futsaler am Freitagabend zur Feierabendzeit auf den rund 500 Kilometer langen Weg nach Hohenstein-Ernsttahl. In der sächsischen Kreisstadt gehen die Spieler von Shahin Rassi am Samstagnachmittag schließlich ihrem Hobby nach. Mit dem gastgebenden VfL, besser bekannt als „HOT 05 Futsal“, wartet eines der Schwergewichte der Futsal-Bundesliga auf die Flingeraner. „Wir werden erst nachts im Hotel einchecken, können aber dafür in der Nähe des Spielortes übernachten. Ich hoffe, die Jungs haben dann am Nachmittag auch frische Beine“, sagte Shahin Rassi vor der strapaziösen Abfahrt nach Sachsen.