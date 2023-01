Fund in Düsseldorf Schornsteinfeger entdecken Drogen in Heizungsanlage

Düsseldorf · Dank zweier Schornsteinfeger wurden auf einer Baustelle in Düsseldorf mehrere mögliche Straftatbestände festgestellt: In einer Heizungsanlage wurde Marihuana gefunden, dazu mutmaßliche Hehlerware sowie Bargeld. Was dem vermeintlichen Täter jetzt droht.

18.01.2023, 08:16 Uhr

Hinter dieser Verkleidung der Heiztherme wurde Cannabis entdeckt. Foto: Stadt Düsseldorf/Ordnungsamt

Von Marc Ingel