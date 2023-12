Großprojekt in Düsseldorf Durchbruch für das Grand Central steht bevor

Die Brache Grand Central hinter dem Hauptbahnhof soll von einem großen Wohnungsbauinvestor übernommen und bebaut werden. An diesem Mittwoch tagen der Planungsausschuss der Stadt und die zuständige Bezirksvertretung 3 in geheimer Sitzung, um Änderungen an den Plänen vorzunehmen. Um den Jahreswechsel herum sollen die Verträge für das Großprojekt geschlossen werden. Wenn alles glatt läuft, könnte es im kommenden Jahr mit dem Bau von rund 1100 neuen Wohnungen losgehen.