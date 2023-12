Düsseldorf-Flingern Tote Frau im Fass – Polizei sucht mit Fotos nach Verdächtigem

Düsseldorf · Auf dem Balkon einer Wohnung in Düsseldorf-Flingern ist am 5. Dezember eine verweste Frau in einem Fass gefunden worden. In dem Zusammenhang sucht die Polizei diesen Mann.

Am Tag vor Nikolaus haben Polizisten in einer Wohnung in Düsseldorf-Flingern einen grausigen Fund gemacht: In einem Maischefass, das auf dem Balkon einer Wohnung stand, lag eine tote Frau. Bei der Obduktion des Leichnams der 36-Jährigen wurde eine Gewalteinwirkung gegen den Hals entdeckt. Diese dürfte laut Polizei die Todesursache gewesen sein. Bei dem alleinigen Wohnungsnehmer handelt es sich um den 58-jährigen Ralf Simmendinger, der seit dem Polizeieinsatz am 5. Dezember flüchtig ist. Es besteht der dringende Tatverdacht, dass der Beschuldigte die Frau getötet hat. Über das Amtsgericht Düsseldorf wurde ein Haftbefehl gegen den Beschuldigten erwirkt. Jetzt fahndet die Polizei mit mehreren Fotos nach dem Mann. Simmendinger wird wie folgt beschrieben: Er ist 1,76 Meter groß, hat lange graue Haare, braune Augen und einen Backenbart. Links trägt er einen Ohrring, eventuell hat er eine Brille auf. Er ist zumeist legere mit Jeans und Kapuzenpullis gekleidet. Der Gesuchte hat eine kräftige Figur. Die Polizei fragt nun: Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des Beschuldigten machen? Hinweise bitte an die Polizei Düsseldorf unter der Telefonnummer 0211-8700 oder per Mail an poststelle.duesseldorf@polizei.nrw.de Der Fundort der Leiche liegt an der Langerstraße. Dort war die tote Frau am späten Dienstagnachmittag vergangener Woche gefunden worden. Polizisten hatten die Leiche zufällig bei einem Routineeinsatz wegen Hausfriedensbruchs entdeckt. Ein Streifenteam der Polizei fuhr zu dem Einsatz in Flingern-Süd. Die Beamten suchten dabei die besagte Wohnung des Mehrfamilienhauses auf. Wie die Polizei mitteilte, fanden die Polizisten Hinweise auf Drogenkonsum und durchsuchten daraufhin die Räume. Dabei seien sie auf zwei Personen getroffen, die sie dem Drogenmilieu zuordnen konnten. Die Polizisten durchkämmten auch den Balkon und fanden dort das Maischefass. In der luftdicht verschlossenen Plastiktonne fanden sie die stark verweste Leiche der Frau. Der Körper der 36-Jährigen muss dort vor längerer Zeit verstaut worden sein.

