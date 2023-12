Adventsserie Düsseldorf „Hinter verschlossenen Türen“ Der vergessene Luftschutzkeller im Benrather Rathaus

Eine weitere Tafel enthält Bedienungsvorschriften für die Belüftungsanlage. Auf ihr heißt es: „Die Belüftungsanlage bringt den Schutzsuchenden in dem Schutzraum die erforderliche Atemluft. Durch Drehen an der Kurbel des Handlüfters wird Frischluft angesaugt, im Filter gereinigt und in den Schutzraum geblasen.“