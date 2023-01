Wechsel bei der Bodenabfertigung Zukunft von 700 Flughafen-Mitarbeitern ungewiss

Für die rund 700 Beschäftigten des Flughafen-Dienstleisters Aviapartner gibt es immer noch keine Perspektive hinsichtlich einer möglichen Weiterbeschäftigung. Kurz vor Weihnachten hatte das Verkehrsministerium bekanntgegeben, dass das aktuell am Düsseldorfer Airport größte Unternehmen in der Bodenabfertigung zum 31. März 2023 seine Lizenz verliert. Die Lizenzen werden alle sieben Jahren neu vergeben. Von den neuen Lizenzinhabern, der Wisag Aviation Contracting Düsseldorf GmbH sowie der AAS Deutschland GmbH, gibt es laut Verdi-Gewerkschaftssekretär Andrej Bill bislang noch keine generelle Aussage darüber, alle Mitarbeiter übernehmen zu wollen. „Bis zum 1. April müssen die Unternehmen aber ein funktionierendes Team haben“, sagt Bill, „denn am 3. April beginnen die Osterferien.“