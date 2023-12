Auch ein Willicher steht vor Gericht Männer sollen kiloweise Drogen geschmuggelt haben

Ein 67-Jähriger aus Willich soll dabei für die Logistik zuständig gewesen sein. Der Geschäftsführer zweier Firmen habe die Lastwagen und den Fahrer organisiert, so die Staatsanwältin zum Prozessauftakt. Die Drogen soll ein 53-Jähriger aus Mülheim an der Ruhr aus Moldau, Spanien, Frankreich sowie den Niederlanden besorgt haben. Die beiden weiteren Angeklagten leben in Brandenburg und Leipzig und hatten einen der Transporte begleitet.