Französisch lernen in Benrath France Mobil stoppte am Annette-Gymnasium

Französische Musik ertönte am Dienstag aus einem Klassenzimmer am Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium. In dem Raum sitzen Schüler der achten Klasse in einem Stuhlkreis zusammen. Lachend und eilig reichen sie einen gelben Schaumstoffwürfel von Sitznachbar zu Sitznachbar. Als die Musik plötzlich stoppt, hält Veronika den Würfel in der Hand. Kurz soll sie sich vorstellen – auf Französisch. Danach startet wieder die Musik. Mit diesem Spiel und weiteren Aktionen möchten die Initiatoren des France Mobils in ganz Deutschland „Frankreich in die Klassenzimmer bringen“. Bei dem Stopp in Benrath war anlässlich des 60. Jubiläums des Élysée-Vertrages auch NRW-Schulministerin Dorothee Feller (CDU) zu Besuch.