Proteste am Landtag und Innenministerium Lützerath ist auch in Düsseldorf

Den Polizeieinsatz in Lützerath haben auch Leon, 22, und Julius, 25, miterlebt. Sie waren am Samstag in dem Dorf, am Dienstag liefen sie bei der Demo in Düsseldorf mit. „Wir sind per Bus hingefahren“, erzählten sie. Obwohl beide in keiner Organisation Mitglied sind, haben sie schon einige Demo-Erfahrung. „,Fridays for Future‘ hat mich schon als Schüler auf die Straße gebracht“, sagte Leon. Seitdem hat der Student immer wieder an Protesten teilgenommen. Die Hinfahrt nach Lützerath sei gut gelaufen, danach sei es chaotischer geworden, vor allem bei der Rückfahrt. „Es gab nicht einen großen Demozug zu Beginn, alles war weit verstreut“, sagte Julius. Auch sie seien in Richtung Lützerath gelaufen, haben Auseinandersetzungen mit der Polizei aber nur aus der Ferne mitbekommen. Viele Menschen seien ihrer Einschätzung nach eher zurückgehumpelt als gelaufen. Einige hätten Pfefferspray abbekommen, andere kleinere Blessuren davon getragen.