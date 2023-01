Der Trend reißt nicht ab In der Altstadt soll bald ein veganes Burgerrestaurant eröffnen

Vegetarisch und Vegan liegen offenbar auch bei Burger-Fans im Trend: Hans im Glück (im Medienhafen und im Kö-Bogen II) hat vegetarische Burger auf der Karte, im früheren Bastians am Carlsplatz – der Nachfolger ist Hulala. Pretty Burger & Drinks – wird Veganes großgeschrieben. In Oberbilk gibt es „Fleischfrei vegan“, und an der Fischerstraße in Pempelfort gibt es bei 3H’s sogar Halal-Burger und -Chicken. Bemerkenswert sind auch die vielen Kommentare auf den Post mit dem neuen Burgerladen in der Altstadt auf dem „Gastroportal Düsseldorf“; die Meinungen sind sehr unterschiedlich: Einerseits wird der Trend zu fleischloser Ernährung hochgelobt, viele bemängeln aber die Veränderungen in der Altstadt. Ein User meint: „Was ist aus der längsten Theke der Welt geworden? Traditionsläden sind weg, wo man hingegangen ist, um einen schönen Abend zu genießen bei Musik und Tanz.“ Nun gebe es ein Esslokal nach dem anderen. „Dann gibt es im Umkreis von 100 Metern sechs Burgerläden“, lautet noch ein Kommentar.