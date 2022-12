Bands in der Bibliothek Digitale Instrumente für das Musikstudio im Kap 1

Die Fördersumme betrug 15.000 Euro. Vorhanden ist ein hybrider Flügel, eine E-Gitarre, ein E-Bass und ein E-Drum-Set. Von Januar 2023 an bietet die Musikbibliothek Einführungsveranstaltungen für das Musikstudio an. Um es nutzen zu können, ist die Teilnahme an solch einem Termin nach Angaben der Stadt Düsseldorf verpflichtend. Die erste Einführung ist am 12. Januar.