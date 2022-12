20.30 statt 19.30 Uhr Spiel der DEG findet später statt

Das Heimspiel der Düsseldorfer EG in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) am Mittwochabend gegen die Bietigheim Steelers muss später beginnen. Laut der DEG stehen die Bietigheimer aktuell im Stau und kommen entsprechend später in der NRW-Landeshauptstadt an. Anstatt wie vorgesehen um 19.30 Uhr wird das Spiel erst um 20.30 Uhr beginnen.