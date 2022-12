Neu eröffnet in Düsseldorf Im „Chez Olivier“ zählt nur der Geschmack

In seiner „Épicere fine & cave à vin“ finden sich ausschließlich persönlich ausgewählte und selbst verkostete Naturprodukte, die exklusiv in Flingern verkauft werden. Das fängt bei den Bio-Weinen an und hört bei der Crème de Cassis (verpackt in einer Holzkiste) und dem Honig aus einem abgelegenen Kloster nicht auf. Und natürlich gibt es zu jeder kulinarischen Spezialität eine spannende Geschichte, die der Feinkost-Händler aus Leidenschaft den Kunden in seiner Wahlheimat nur zu gern verrät.