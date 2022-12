Gastronomie in Düsseldorf Zum Dessert gibt es Eis aus Algen

„Ich mag die Nähe zum Gast“, sagt Wissmann und er erkläre gerne, was sie essen. Das ist am Tresen leicht möglich. So ist der Panjeon ein knuspriger koreanischer Pfannkuchen, den er mit Kaviar vom Saibling und Yuzukosho Creme (japanische Creme) serviert. Kaisergranaten-Mandu (Mandu sind koreanische Teigtaschen) gibt es, und das koreanische Nationalgericht Kimchi (scharf eingelegter Kohl), steht selbstverständlich auch auf der Karte. Allerdings verfeinert als weißes Kimchi. Die asiatischen Zutaten kauft Wittmann vorwiegend in den Läden an der Immermannstraße, aber es gibt auch ausreichend Regionales. Dafür hat er seine Lieferanten, mit denen er schon seit Agata-Zeiten zusammenarbeitet. Auf der Karte stehen die hochwertigen Odefey-Enten – in zwei Gängen serviert. Den Bergischen Bachsaibling serviert er allerdings nicht nur mit Champignons, sondern auch mit gerösteten Nori-Algen.