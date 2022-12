4:1-Erfolg im Dome DEG feiert ungefährdeten Sieg gegen Bietigheim

Das war also ein gelungener Auftakt in fünf richtungsweisende Tage mit drei Spielen: das erste eben gegen das Schlusslicht, nun folgen zwei NRW-Duelle in Köln (Freitag) und gegen Iserlohn (Sonntag). Danach will die DEG nicht nur weiter oben in der Tabelle stehen, sie will sich auch vollends mit ihren Fans versöhnt haben.