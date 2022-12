Aufführung in der Tersteegenkirche Händels „Messiah“ – klassisch und modern

Wenn nun eine Aufführung in der Tersteegenkirche besondere Aufmerksamkeit verdient, dann wegen der Originalität der gewählten Fassung. Die Choristen und Musiker unter Leitung der Kantorin Yoerang Kim-Bachmann bieten natürlich puren Händel (in Ausschnitten). Aber sie greifen auch auf eine moderne Version zurück, die vor einigen Jahrzehnten die Musikwelt aufrüttelte. Künstler um den US-Musiker und -Produzenten Quincy Jones hatten Händels Musik systematisch in Musikstile des 20. Jahrhunderts transformiert: Gospel, Hip-Hop, Rap, R&B, Funk, Blues und andere. Die CD „Handel’s Messiah – A Soulful Celebration“ bot großartige Künstler wie Patti Austin, Al Jarreau, Bob Mintzer, Stevie Wonder, Take Six, Dianne Reeves oder die Yellowjackets auf.