Abwasser in Düsseldorf Abwasserrohr unter dem Rhein wird saniert

Erneut hat sich der Bauausschuss mit der Sanierung eines 960 Meter langen Abwasserdükers zwischen Lohausen und Meerbusch-Ilverich beschäftigt. Als Düker wird eine Rohrleitung bezeichnet, die unter einem Verkehrsweg, in diesem Fall der Rhein, geführt wird. Die Stadt Düsseldorf betreibt diese Leitung seit den 1960er Jahren, sie führt das gesamte Abwasser aus dem rechtsrheinischen Düsseldorfer Norden auf die linke Rheinseite zum Klärwerk-Nord in Meerbusch-Ilverich. In den vergangenen Monaten wurde das Bauwerk bereits gereinigt. Doch dabei wurden auch Schäden festgestellt, die nun beseitigt werden müssen. Insgesamt wird die Ertüchtigung der wichtigen Leitung 6,5 Millionen Euro kosten. Der Bauausschuss hat diesen Arbeiten zugestimmt.