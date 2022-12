Rüstungsunternehmen als Sponsor Rheinmetall verstärkt als Sponsor bei 3x3-Basketball sichtbar

Zehn Monate Kostenpflichtiger Inhalt nach der Debatte um Rheinmetall als Sportsponsor tritt das Rüstungsunternehmen verstärkt als Sponsor beim 3x3-Basketball in Erscheinung. So unterstützt Rheinmetall verstärkt die Düsseldorfer Profi-Teams der Damen und Herren und wird auch mit seinem Logo auf der Team-Kleidung präsent sein, wie die Sportstadt am Mittwoch mitteilte. Zudem werde in Düsseldorf ein 3x3-Event geplant, bei dem Rheinmetall als Sponsor sichtbar sein wird.