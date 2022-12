Verkehrsplanung in Düsseldorf Grüne wollen Umbau der Kreuzung Am Spielberg stoppen

Die Grünen in der Bezirksvertretung 5 würden aber am liebsten erreichen, dass die Pläne gestoppt werden und haben dazu einen Brief an Verkehrsminister Oliver Krischer gerichtet. „Der Ausbau wäre nicht nur eine Investition mit einem geringen Nutzen, sondern auch eine Geldverschwendung für eine gestrige Verkehrspolitik“, schreibt der 1. Stellvertretende Bezirksbürgermeister Jürgen Gocht (Grüne).