Protest in der Stadtmitte Düsseldorfer gedenken Iranern bei Mahnwache

Stadtmitte · Mit einer Mahnwache haben Düsseldorfer am Mittwoch erneut den Demonstranten und den Hingerichteten im Iran gedacht. Vor der Johanneskirche in der Stadtmitte waren Kerzen aufgestellt, es lagen Fotos der iranischen Opfer aus, in deren Mitte war ein Strick platziert.

14.12.2022, 18:15 Uhr

In der Stadtmitte fand am Mittwoch eine Mahnwache statt. Foto: Marie Bockholt