Düsseldorf​: Dank für städtische Azubis im Krisenmanagement​

Düsseldorf Düsseldorfs OB Stephan Keller hat Nachwuchskräften der Landeshauptstadt für ihren Beitrag bei der Bewältigung der Herausforderungen der Corona-Pandemie und der Folgen des Ukraine-Krieges gedankt.

Die benötigte Unterstützung fand die Verwaltung in den Reihen der eigenen Nachwuchskräfte. Eben diese lud der Oberbürgermeister am Freitag zum Empfang in die gute Stube des Rathauses ein, um Danke zu sagen. „Zum Wesen der Arbeit einer Stadtverwaltung gehört es, für die Menschen da zu sein“, sagte Stephan Keller im Jan-Wellem-Saal. Das gelte in besonderer Weise für Krisensituationen.