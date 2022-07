S8 und S11 fallen für Tage komplett aus : Auch Düsseldorf von gestrichenen S-Bahn-Linien betroffen

Düsseldorf Eine solch massive Störung im S-Bahnverkehr im Rheinland hat es lange nicht gegeben. Vier Linien stellt die Bahn in den kommenden Tagen komplett ein, auch Düsseldorf ist davon betroffen. Grund sind Krankheitsfälle in der Belegschaft. Alle wichtigen Infos dazu.

Dass einzelne Bahnen ausfallen, daran hat man sich in den vergangenen Wochen fast schon gewöhnt. Jetzt aber streicht die Bahn gleich ganze Linien für mehrere Tage. Betroffen sind unter anderem die Verbindungen von S8, S11, S12 und S19. Bis Montagmorgen soll keiner der Züge verkehren aus, teilte die Bahn auf Zuginfo.NRW mit.

Die S11 etwa bedient unter anderem die Strecke zwischen dem Düsseldorfer Hauptbahnhof und dem Flughafen. Bei einem Besuch am Halt Flughafen Terminal am Vormittag sind dort zwar nur wenige Fahrgäste anzutreffen, doch die werden nicht besonders gut informiert. Der Hinweis, dass zu Zugausfällen kommt, ist nur auf einer Anzeigetafel in relativ kleiner Schrift zu erfahren. Eine Durchsage kam innerhalb einer Stunde nur ein einziges Mal und dann auch nur auf Deutsch.