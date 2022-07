Neue Lesung beim „Literarischen Sommer“ : Ein Debütroman über Verantwortung und Vorurteile

Service Düsseldorf Mit Nadire Biskins wird eine spannende Debütantin ihr Werk in der Zentralbibliothek vorstellen. Der Roman heißt „Ein Spiegel für mein Gegenüber“.

(RP) Der Literarische Sommer ist im vollen Gange und von Nordrhein-Westfalen bis Amsterdam wird wieder Literatur gefeiert. So auch Nadire Biskins Debütroman „Ein Spiegel für mein Gegenüber“, der am Mittwoch, 27. Juli, in der Zentralbibliothek vorgestellt wird. Die Protagonistin von Biskins Roman, Huzur, ist als Kind türkischer Eltern in Deutschland geboren und Lehramtsreferendarin. In ihrem Alltag und besonders im Kollegium wird sie immer wieder auf ihre Herkunft reduziert – und scheint nie richtig dazuzugehören. Nachdem sie mit einem Kopftuch im Lehrerzimmer provoziert, wird sie vorläufig vom Referendariat suspendiert. Für die junge Frau beginnt eine Zeit der Reflexion. Sie fährt für einige Zeit in die Türkei, trifft bei ihrer Rückkehr nach Berlin ein geflüchtetes Mädchen aus Syrien und nimmt sie bei sich auf. Und plötzlich steht sie vor neuen Fragen.