Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Freitag, 22. Juli 2022) : Sieben-Tage-Inzidenz fällt unter 400er-Marke

Nur fünf Städte oder Landkreise in NRW weisen eine niedrigere Sieben-Tage-Inzidenz als Mönchengladbach auf. (Symbolbild) Foto: dpa/Uwe Anspach

Mönchengladbach Die Stadt meldet fast 500 Neuinfektionen. Mehr Bürger sind infiziert und die Intensivstationen sind fast voll. Die Werte im Überblick.

1938 Mönchengladbacher sind aktuell nachweislich mit Corona infiziert. Das meldet das städtische Gesundheitsamt am Freitag, 22. Juli 2022. Am Vortag lag der Wert noch bei 1873 und vor zwei Tagen bei 1734. Weiter meldet die Stadt am Freitag den Nachweis von 495 Neuinfektionen (Vortag: 451 Fälle gemeldet).

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach fällt weiter ab. Am Freitag liegt sie nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) bei 375,1 – und damit erstmals seit anderthalb Monaten unter der 400er-Marke. Am Vortag wurde der Wert mit 405,1 beziffert und die Tage davor mit 449,9 (am Mittwoch) und 496,8 (am Dienstag). Der bundesweite Durchschnitt liegt derweil bei 729,3 (Vortag: 740,3) und der Landesschnitt bei 559,2 (Vortag: 572,0).

Laut Divi-Intensivregister werden aktuell (Stand: Freitag, 12.18 Uhr) acht Covid-19-Patienten in Mönchengladbacher Krankenhäusern intensivmedizinisch behandelt. Davon werden drei invasiv beatmet. Am Vortag lag der Wert der Covid-Intensivpatienten um die Mittagszeit noch bei fünf.

Am Freitagmittag ist nur noch eins der 75 zur Verfügung stehenden Intensivbetten im Mönchengladbacher Stadtgebiet frei. Die Situation kann sich aber sehr schnell verändern. Und: Die Patienten, die auf den hiesigen Intensivstationen liegen, sind nicht zwangsläufig Bürger aus Mönchengladbach – und so können Mönchengladbacher auch in umliegenden Städten intensivmedizinisch behandelt werden. Landesweit sind aktuell noch 10,9 Prozent der Intensivbetten (532 von 4897) nicht belegt.

Die Hospitalisierungsrate für NRW gibt das RKI am Freitag tagesaktuell mit 8,5 an. Am Vortag wurde dieser Wert auf 7,88 beziffert, durch Nachmeldungen aber auf 9,81 korrigiert. Der Wert gibt an, wie viele Corona-Patienten pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen im Krankenhaus behandelt werden. Der bundesweite Durchschnitt liegt derzeit den Angaben zufolge bei 7,6 (Vortag: 7,15 gemeldet, auf 8,54 korrigiert).

Seit Beginn der Pandemie sind insgesamt 87.204 Corona-Fälle bei Mönchengladbachern nachgewiesen worden. In 84.924 Fällen gelten die Betroffenen als nicht mehr infektiös. 342 Bürger sind mit oder an Covid-19 gestorben.

(capf)