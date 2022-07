Ferienkurse in Dormagen: 160 Kindern lernen Schwimmen​

Ferienkurse in Dormagen

Viele Kinder lernen im Stadtbad „Sammys“ schwimmen, auch in diesen Sommerferien dürfen einige ihr Abzeichen absolvieren. Foto: Verein born-to-swim

Dormagen Gemeinsam mit weiteren Organisationen setzt die Stadt sich im Rahmen des Förderprogramms „NRW kann schwimmen“ für Schwimmunterricht ein.

Dass die Corona-Pandemie auch Auswirkungen auf Schwimmunterricht sowie die Anzahl an jungen Nicht-Schwimmern hat, ist mittlerweile bekannt. Umso wichtiger sind daher Programme, die dem entgegenwirken. So unterstütz die Stadt Dormagen in den Sommerferien Kinder wieder dabei, das Schwimmen zu erlernen.