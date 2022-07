Vom Defensive Back zum Receiver : Die Erfolgreiche Umschulung des Harlan Kwofie

Düsseldorf Früher spielte der 23-jährige auf der Position des Defensive Backs. Bei den Footballern von Rhein Fire ist er nun Passempfänger. Und gerade im Passspiel offenbarten die Düsseldorfer trotz positiver Bilanz bisher einige Schwächen.

Den 19. Juni 2022 wird Harlan Kwofie so schnell nicht mehr vergessen. Es ist der Tag, an dem der 23-Jährige seine ersten Punkte für das Footballteam der Düsseldorf Rhein Fire in der European League of Football (ELF) erzielte. Gleich im ersten Heimspiel steuerte der 1,89 Meter große Passempfänger zwei Touchdowns zum souveränen 42:12-Erfolg über die Istanbul Rams bei und versetzte die 7895 Zuschauer in Ekstase. „Es war ein unbeschreibliches Gefühl, vor so vielen Zuschauern so eine Leistung abzurufen“, erinnert sich Kwofie. „Ich hoffe, dass es noch viel mehr solcher Momente geben wird.“