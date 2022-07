Bilder im Netz aufgetaucht : Drei Mitarbeiter am Flughafen Düsseldorf unter Islamismus-Verdacht

Drei Mitarbeiter am Flughafen Düsseldorf unter Islamismus-Verdacht

Düsseldorf Drei Mitarbeiter am Düsseldorfer Flughafen sind entlassen worden, weil sie im Vedacht stehen, Anhänger einer islamistischen Gruppe zu sein. Die Polizei hat Gefährderansprachen mit ihnen geführt.

Drei am Düsseldorfer Flughafen tätige Männer sind durch eine Geste auffällig geworden, die für die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) typisch ist. Die „Bild“-Zeitung berichtete am Freitag als erste über den Vorfall.