Promis helfen Bewegende Charity-Gala für Kinder

Es war ein besonderer Abend, der für einige Gäste mit einem Umweg startete: Katrin Schneider hatte rund 130 Gäste zu einer Charity-Gala ins La Dü am Deich in Niederkassel geladen, doch viele der Gäste landeten zunächst im alteingesessenen La Dü in Heerdt. Am Ende kamen aber doch alle fast pünktlich am Deich an – wo Spenden für das Kinderhospiz Regenbogenland und den Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst (AKHD) gesammelt wurden.