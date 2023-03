Dating-Coach und Reality-Show-Kandidat Coachings für mehr Selbstbewusstsein

Noch kann Schaffran, der einen Bachelor- und Masterabschluss als Ingenieur hat und in diesem Bereich auch gearbeitet hat, nicht komplett von seinem Beruf als Dating-Coach leben. „Ich habe meinen Job aufgegeben und arbeite in Teilzeit als Bartender im Sir Walter. Unter der Woche habe ich viel Zeit für die Coachings, mit denen ich vor knapp einem Jahr angefangen habe.“ Perspektivisch möchte Schaffran das Coaching so ausbauen, dass er davon leben kann. Ob das auch noch in zehn Jahren der Fall sein wird, sei jetzt noch schwierig zu sagen: „Ich möchte mich weiterbilden und bin auch sehr an Persönlichkeitsentwicklung interessiert.“ Dass er irgendwann einmal diese Coaching-Richtung einschlägt, schließt der 32-Jährige nicht aus. „Das möchte ich noch viel stärker vertiefen.“