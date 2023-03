„Dreck-weg-Tag“ in Düsseldorf E-Scooter und Straßenschilder aus dem Kö-Graben gefischt

Beim Blick in den Himmel schwante den Veranstaltern des „Dreck- weg-Tages“ am Samstag nichts Gutes. Dicke Wolken, ordentlich Wind, da half nur Regenjacke an und positiv denken. Doch zunächst gab es lange Gesichter. Die Awista hatte die zugesagten Müllsäcke und Handschuhe nicht wie vereinbart, schon um 9 Uhr an den Sammelpunkten am Oberkasseler Rheinufer abgeliefert, sondern kam erst mit einer Stunde Verspätung. Die hoch motivierten Helferinnen und Helfer ließen sich auch davon nicht abhalten, Unrat einzusammeln.