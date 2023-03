Film-Performance im FFT Das Phänomen „Super Night Shot“

Vier Künstler, vier Kameras und ein Ziel: In 60 Minuten müssen sie ihren Film „Super Night Shot“ im Kasten haben. Dafür haben sich GOB Squad vorgenommen, die Düsseldorfer aus ihrer Anonymität zu holen. Die Rollen sind klar verteilt: Bastian Trost spielt den Helden, der sich auf die Reise durchs Bahnhofsviertel macht. Simon Will übernimmt den PR-Job, einer muss den ja schließlich machen. Als Location-Scout wirft sich Johanna Freiburg ins Getümmel, und dann ist da noch Sean Patten, der sich ums Casting kümmert. Denn was die Passanten da draußen auf den Straßen rund ums Forum Freies Theater (FFT) am Konrad-Adenauer-Platz noch nicht wissen: Sie werden in Kürze Statisten und Nebendarsteller im „Super Night Shot“ sein.