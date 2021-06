Stadtplanung in Düsseldorf : Bundeswehr behält endgültig Teil des Geländes in Hubbelrath

Bundeswehr behält endgültig Teil des Geländes in Hubbelrath

Stadtplanung in Düsseldorf

In der Bergischen Kaserne sind keine Soldaten mehr untergebracht. Während sie überplant werden kann, soll der Mobilmachungsstützpunkt bleiben. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Der Mobilmachungsstützpunkt wird weiterhin von den Streitkräften genutzt. Der Bundestagsabgeordnete Thomas Jarzombek (CDU) sieht darin einen Vorteil.

Die Entscheidung hatte sich schon im vorigen Jahr abgezeichnet, jetzt ist sie dem Düsseldorfer Bundestagsabgeordneten und CDU-Kreisvorsitzenden Thomas Jarzombek endgültig bestätigt worden: Nach einer mehrjährigen Prüfung sei entschieden worden, den Mobilmachungsstützpunkt in Hubbelrath im Besitz der Bundeswehr zu belassen. Das ist der kleinere Teil des Areals der Bergischen Kaserne, der Hauptteil ist komplett von der Truppe freigezogen, die Stadt will ihn vom Bund erwerben und dort Wohnungsbau ermöglichen. Seit das Bundeswehr-Musikcorps 2019 nach Hilden umgezogen ist, steht die Bergische Kaserne an der Bundesstraße 7 leer.