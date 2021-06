Stadtbild in Düsseldorf : Heine-Pavillon im Hofgarten ohne Mehrheit

Stadtbild in Düsseldorf

Düsseldorf Die CDU würde den Pavillon gerne anstelle des unansehnlichen Musikpavillons an der Jacobistraße setzen. Die Grünen bevorzugen jedoch eine Einlagerung, bis ein neuer Standort gefunden ist.

Die CDU hatte in der Sitzung der Bezirksvertretung 1 die Idee ins Spiel gebracht, für den Musikpavillon, der bislang noch auf dem Heinrich-Heine-Platz steht, einen neuen Standort im Hofgarten zu suchen. Konkret schwebte der Partei vor, im Rahmen des überarbeiteten Gestaltungsvorschlages für den Heinrich-Heine-Platz den Pavillon anstelle des derzeitigen Musikpavillons auf der Wiese im Hofgarten vor der Jacobistraße aufzustellen, diese Lösung solle die Verwaltung zumindest prüfen. Das wurde kontrovers diskutiert, letztlich aber bei Stimmgleichheit abgelehnt.

Missagh Ghasemi von der CDU findet es ziemlich schade, dass diese Option für den Hofgarten nicht wenigstens geprüft wird. „Im Rahmen des genannten Gestaltungsvorschlages für den Heinrich-Heine-Platz obliegt der Verwaltung ohnehin die Prüfaufgabe, einen neuen Standort für den dortigen Musikpavillon zu finden. Für die Verwirklichung dieses Gestaltungsvorschlages gilt ein anderer Standort damit bereits als gesetzt“, heißt es in dem Antrag der Partei.

Taxifahrer protestieren gegen Wegfall des Stand an der Heinrich-Heine-Allee

Branche fürchtet Chaos : Taxifahrer protestieren gegen Wegfall des Stand an der Heinrich-Heine-Allee

Kritik an Asphaltierung im Hofgarten

Natur in Düsseldorf

Natur in Düsseldorf : Kritik an Asphaltierung im Hofgarten

Der derzeitige Musikpavillon im Hofgarten stamme aus den 1960er Jahren und stelle optisch kein wirklich überzeugendes Gebilde dar, was zum Zeitgeist des Hofgarten-Gestalters Maximilian Weyhe passe. In beiden Musikpavillons sei Orchestermusik möglich, und somit könne der historische Pavillon des Heinrich-Heine-Platzes in einem Austausch dort zur Geltung kommen.