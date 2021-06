Silke Schönfeld im KIT : Genremalerei mit der Filmkamera

Szene aus Silke Schönfelds Videoarbeit „Mainacht“. Foto: silke schönfeld

Die Einzelausstellung mit Werken von Silke Schönfeld im „Kunst im Tunnel“ bietet Kunst-Kino im besten Sinne. Zu erleben sind außergewöhnliche Filme, die wie Gemälde anmuten

Von Annette Bosetti

Flapsig könnte man es Kunst-Kino nennen, was derzeit den Besuch im KIT so verführerisch macht. Nach entbehrungsreichen Monaten möchte jeder wieder Filme anschauen, die Bedeutung und Erregung versprechen, an deren Bildern man sich berauschen kann. Und selbstverständlich sind es keine Kinofilme, die das KIT zeigt, auch nicht einfach künstlerische Videos, sondern ganz besondere bewegte Bilder, die Silke Schönfeld (Jahrgang 1988) als ihr aktuelles Best Of zeigt.

Fünf filmische Arbeiten mit Längen zwischen sieben und 35 Minuten entführen in Welten, die nicht so präsent sind: in die derbe „Maiennacht“ im rheinisches Rurich, zu mythischen Mönchszügen und rechtsradikalen Propaganda-Bewegungen im sächsischen Oybin, schließlich zu einer sich emanzipierenden Boxerin, deren Kampf nicht im Ring allein bestanden werden muss.

Zur Einstimmung – das ist KIT-Chefin Gertrud Peters stets wichtig – gibt es einen 7-Minuten-Loop über die jüngste Vergangenheit. Man kann sich in rauchgelbe Ledersessel fläzen und auf das Stück (versperrte) Welt gucken, das zuletzt zu großem Verdruss führte. Corona-Klaustrophobie hat fast jeder erlebt. Die meisten Menschen waren ungewohnt lange ans Zuhause gefesselt. In den eigenen vier Wänden starrten sie auf Bildschirme oder schaute zum Fenster heraus. In der Wiederholung dieser Versuchsanordnung von Sessel, Bildschirm und mangelndem Bewegungsradius hat Schönfeld den Alltag eingefroren, obwohl die Bilder sich sanft bewegen. Milchglas und Fenster-Bruchstücke verstärken das Unsicherheitsgefühl in einer schweren Zeit.

Aus einem anderen Stück Welt, nämlich mitten aus dem prallen Leben, erreichen uns die Bilder der Maiennacht. Die Jungen und Mädchen eines ganzen Dorfes feiern traditionell den Tanz in den Mai mit einer Frauenversteigerung. Die aufwendig geschminkten Damen drechseln für die Nacht der Nächte ihr Haar, und sie tragen bunte Brautkleider, die sie in Duisburg-Marxloh eingekauft haben. Die Männer singen derbe Lieder, trinken bis zum Umfallen und produzieren wie schon ihre Urahnen die Requisiten, die sie für die blumenreich geschmückte Maiennacht benötigen. Die Zeit muss hier stehen geblieben sein. Die Rituale sind hinreißend, wenn auch beklemmend unemanzipiert. Der Bilderreigen, den Silke Schönfeld zusammenbaut, kommt ohne Bewertung aus. Doch er ist nicht einfach dokumentarisch angelegt – dafür sind sie zu inniglich, das Subjektive einfangend. Sie ist ganz nah an den Menschen, ohne diese zu denunzieren. Aus der Distanz heraus vermag die Künstlerin ganz ohne Voyeurismus hohe Empathie aufzubauen, sie verschmilzt ihre bewegten Bilder durch sorgfältige Schnitte zu gefühlten Stills, einer Art fluiden Form von Genremalerei mit der Kamera.

Ein neuer raumhoher Vorhang im KIT ermöglicht das akustisch und optisch unbeeinträchtigte Zeigen mehrerer Filme nebeneinander, der NRW-Kunststiftung sei Dank. Auf Boxsäcken kann man in der Spitze des Raumes am Aufstieg und Fall der jungen Boxerin teilhaben. Das KIT bietet eine stimulierende 100-Minuten-Reise in verborgene Welten, deren Rituale einen vielfach verlorenen Teil unseres Lebens, die Gemeinschaft, anzeigen.