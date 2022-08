Benefiz-Regatta in Düsseldorf : Schwitzen und „pullen“ für Krebskranke

Bei „Düsseldorf am Ruder“ gingen auch Mitarbeiter der Rheinische Post Mediengruppe für den guten Zweck an den Start. Die Stimmung vor dem ersten Rennen im Medienhafen war prima. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Nach zwei Jahren Corona-Pause starteten am Samstag 100 Teams zur Benefiz-Regatta im Medienhafen. Der Verein Düsseldorf am Ruder veranstaltete den großen Ruder-Tag zum sechsten Mal für Menschen mit Krebs.

Weiterleiten Drucken Von Claudia Hötzendorfer

„Und zieht!“ Auf dieses Kommando legten sich die Mannschaften am Samstag im Medienhafen ordentlich in die Riemen. Pünktlich um 9.30 Uhr war der Startschuss für die sechste Benefiz-Regatta zugunsten der Krebsgesellschaft NRW gefallen. Eine schweißtreibende Angelegenheit für die 100 Teams. Sie „pullten“ bei mehr als 30 Grad bis in den späten Nachmittag für den guten Zweck. In jedem Durchlauf traten vier Boote gegeneinander an. Es galt 230 und beim Finale 140 Meter so schnell wie möglich zu überwinden.

Am Einstieg unterhalb der Hafenmauer gab es bei den ersten Abfahrten noch Rangierprobleme – gar nicht so einfach, die langen Ruder auf Abstand zu den anderen Booten zu halten. Für den richtigen Rhythmus sorgten Vereinsmitglieder des Düsseldorfer Ruderclubs Germania 1904, die nicht nur als Steuerfrau und -mann die Teams anfeuerten. Sie hatten auch in den Wochen davor Trainingseinheiten am Unterbacher See mit den Ruderenthusiasten absolviert. Dabei wurde so mancher Krebs gefangen, wie es heißt, wenn der Ruderer sein Blatt nicht mehr aus dem Wasser bekommt. Denn synchron die langen Stangen zu handhaben, sieht leichter aus, als es ist, vor allem wenn noch Rhythmus mit Tempo koordiniert werden muss. Die Übung zahlte sich aber bei einigen spannenden Zieleinläufen aus.

Für Sandra Austinat vom Team Familienhilfe war es das erste Mal, dass sie bei der Regatta mitruderte. „Es macht riesig Spaß, auch wenn es echt anstrengend ist“, sagte sie und brachte damit die Motivation vieler auf den Punkt, für die gute Sache ins Boot zu steigen. Es gibt wohl kaum jemanden, der nicht schon einmal mit dem Thema Krebs konfrontiert gewesen ist. Sei es, dass sie wie Sandra Austinat selbst betroffen sind, oder Freunde, Familienmitglieder und Kollegen mit Krebs haben.

Vor sechs Jahren hatten Kurt Nellessen und sein Team von Düsseldorf am Ruder zusammen mit dem Ruderclub Germania 1904 die Idee, Leistungs- und Breitensport für den guten Zweck zu vereinen. Die Disziplin Rudern lag da praktisch auf der Hand, denn „es ist eine gesunde Sportart an der frischen Luft und es geht um Teamgeist. Alle sitzen in einem Boot und müssen sich aufeinander ein- und verlassen“, fasste Kathrin Schmack, Vorsitzende des RC Germania, den Grundgedanken der Benefiz-Regatta zusammen. Mitmachen konnte jeder ab zehn Jahren. Firmen, Vereine, Kliniken und Schulen waren ebenso dabei wie Teams, die sich extra für den Wettbewerb gefunden hatten. Auch die RP schickte zum ersten Mal Kollegen mit vier Booten ins Rennen.

Jedes Team zahlte ein Startgeld – inklusive Training – in Höhe von 250 Euro, Schüler und Studenten 100 Euro. Der Erlös der Regatta geht an die Krebsgesellschaft NRW. 150.000 Euro kamen auf diese Weise in den vergangenen sechs Jahren für die Organisation zusammen, die damit verschiedene Projekte von der Beratung bis zur Vorsorge umsetzt.