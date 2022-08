EM als Härtetests : Warum der neue Deutschland-Achter noch kein EM-Favorit ist

Update Dortmund Das Paradeboot der deutschen Ruderer fährt erst seit dieser Saison mit dem neuen Team. Dazu gehören auch zwei Krefelder. Laurits Follert gehört zu den Erfahrenen in der Mannschaft, Julian Garth zu den Neulingen. Was die beiden von den European Championships erwarten.

„Ans Boot, anheben, hoch!“ – die Handgriffe beim Ruder-Achter müssen schon bei der Vorbereitung auf das Training perfekt sitzen. Das 17,50 Meter lange und 96 Kilogramm schwere grüne Paradeboot des deutschen Ruderverbandes gilt es mit Vorsicht zu behandeln. Immerhin ist das neue Sportgerät nicht nur teuer und auf dem technisch neuesten Stand, sondern auch perfekt auf seine Mannschaft abgestimmt. Und so gibt Steuermann Jonas Wiesen routiniert auch an Land die Kommandos. Wenig später liegt der Deutschland-Achter auf dem Dortmund-Ems-Kanal. Bereit fürs nächste Training vor der Heim-EM in München.

Zur Crew gehören mit Laurits Follert und Julian Garth auch zwei Krefelder Ruderer. Beide gehören dem Crefelder RC an, starteten zum Saisonbeginn auch gemeinsam im Zweier. Nun vertreten sie ihren Verein im prestigeträchtigen Deutschland-Achter. „Es ist schon etwas Besonderes, dass ein Ruderverein zwei starke Leute für den Achter bietet, das gibt es nicht so oft“, sagt Follert im Gespräch mit unserer Redaktion.

Während der 26-Jährige bereits bei den Olympischen Sommerspielen 2021 in Tokio zum Silber-Team gehörte, ist Garth einer der sechs jungen Neuen an Bord des Erfolgsboots. Bei den Junioren hat der Dortmunder bereits EM- und WM-Gold gewonnen. Die European Championships, bei denen in München vom 11. bis 21. August in neun Sportarten Europameisterschaften ausgetragen werden, sind für ihn das erste Sportereignis dieser Größe mit dem A-Kader. Vom 11. bis zum 13. August geht es für die Ruderer auf der Olympischen Regatta-Strecke von 1972 um die Europameistertitel. „Das wird in jedem Fall eine tolle Veranstaltung - wenn man die letzten 500 Meter fährt und die Ränge voll sind, da freue ich mich drauf“, sagt der 20-Jährige. Viele Freunde und Bekannte hätten sich schon angekündigt, das sei der Vorteil einer Heim-EM.

Anders angehen würden sie den Wettkampf aber nicht, sagt Garth: „Man will immer das Rennen erfolgreich fahren, man geht in kein Rennen und sagt, man will Zweiter oder Dritter werden.“

Beim Training versuche man immer, das Maximum rauszuholen, egal ob eine EM anstehe oder nicht, sagt auch Follert. Für ihn hat die Europameisterschaft in diesem Jahr dennoch einen anderen Stellenwert. Während für den Deutschland-Achter insgesamt die WM im September (18. bis 25. in Racice/Tschechien) der Höhepunkt ist, wird der Bundespolizist dort berufsbedingt fehlen. „Eine EM ist immer groß, aber als mein persönlicher Saisonhöhepunkt hat sie noch mal einen etwas höheren Stellenwert – auch, weil es eine Heim-EM ist. Meine Familie kommt komplett nach München, auch viele Freunde werden da sein, das ist immer was ganz Besonderes“, sagt Follert. Er geht auch davon aus, dass einige Leute vom Crefelder RC kommen. Von einem Fanbus oder ähnlichem wisse er zwar nichts. „Aber ich würde ihnen das zutrauen, wenn ich ehrlich bin“, sagt er lachend.

Insgesamt sehen Follert und Garth in dem Multisportevent European Championships eine gute Chance, Menschen für ihre Disziplin und den Sport überhaupt zu begeistern. „Auch bei uns in der Region und in Deutschland wird händeringend nach Nachwuchs gesucht. Auch, weil Rudern vom Trainingsaufwand sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Die European Championships können helfen, fürs Rudern zu motivieren“, sagt Follert. Immerhin sei die Aufmerksamkeit durch das Event sehr groß. Das könne die Menschen vielleicht auch wieder für Olympische Spiele in Deutschland begeistern. „Wir haben hier gute Voraussetzungen für Olympia und es wäre für uns in Deutschland mal wieder ein schönes Event. München zeigt mit den European Championships, dass es ohne große Neubauten geht. Die Infrastruktur ist da, das ist ein großer Vorteil“, betont Follert.

Auch Garth hofft, dass sie Vorbilder für Kinder und Jugendliche sein und die Sportbegeisterung fördern können. „Solche Höhepunkte motivieren einen, das auch erreichen zu wollen. So war es auch bei mir, als ich früher Laurits und die anderen gesehen habe.“

Dem Team des Deutschland-Achters ist bei aller Vorfreude auf das Großevent European Championships aber klar, dass sie bei dieser EM nicht der Topfavorit sind. Dafür war der Abstand zum britischen Boot zuletzt mit fast fünf Sekunden zu groß. Das neuformierte deutsche Boot mit nur drei Ruderern aus der alten Mannschaft ist mit Blick auf die Olympischen Spiele 2024 noch in der Anfangsphase der Neuausrichtung, muss sich noch entwickeln. Technisch wie auch physisch, wie Bundestrainer Uwe Bender sagt.

Hinzu kamen in dieser Saison zahlreiche Ausfälle wegen Krankheiten und Verletzungen. Für die EM fällt Schlagmann Mattes Schönherr kurzfristig verletzt aus. Dafür rückt der erfahrene Torben Johannesen auf die Position und Tom Tewes neu ins Boot. Eine nicht gerade einfache Situation kurz vor einer EM, befindet Follert. „Wir sind bisher nur in Luzern in Originalbesetzung gefahren. Man merkt einfach, dass uns zusammen die Kilometer fehlen. Und gerade, wenn einem in so einem frischen Boot die Kilometer fehlen, ist das schwierig“, sagt Follert.

Der Umbruch bedeutet auch für die Erfahrenen im Boot eine Umstellung. „Vor Olympia war ich eher der Jüngere, der frisch ins Boot gekommen ist, das Team war ja schon seit 2017 zusammen und ich bin 2019 dazu gekommen. Jetzt ist das halt eine ganz andere Situation. Es gab glaube ich noch nie so einen großen und vor allem so jungen Umbruch. Wir sind der jüngste Deutschland-Achter seit 2002, das merkt man schon“, sagt Follert. Nun sei er an der Stelle, an der er Verantwortung im Team übernehmen müsse. „Da muss ich noch etwas reinwachsen. Es macht aber auch einfach Spaß, mit den jungen Leuten zusammenzuarbeiten“, sagt er.

Für diese schwierige Phase würden die Ergebnisse mit einem ersten und einem dritten Platz im Weltcup für sich sprechen. „Damit haben wir vorher definitiv nicht gerechnet.“ Bei der EM müsse man nun schauen, wofür das aktuelle Maximum reiche. „Aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich fahre nach München, um Zweiter zu werden. Wir sind immer noch der Deutschland-Achter und wollen gewinnen“, gibt sich der Duisburger kämpferisch.

Beim Bahnplatzierungsrennen am Donnerstag in München tankte der Deutschland-Achter schon mal Selbstvertrauen für das Finale am Samstag, 13.36 Uhr. Bei starkem Gegenwind kam das deutsche Boot auf Platz zwei ins Ziel. Auf den ersten 500 Metern hielt das Team gut mit den favorisierten Briten mit, musste sie dann aber doch ziehen lassen. Am Ende hatten die Briten fast eine Bootslänge Vorsprung. „Da haben die Briten ordentlich Betrieb gemacht, aber insgesamt haben wir es kämpferisch gut gemacht“, sagte Schlagmann Johannesen. Deutschland setzte sich hingegen klar gegen Rumänien, Italien und die Niederlande durch. Das ist nun auch für das Finale das Ziel. „Da muss man realistisch sein: Die Briten sind klarer Titelfavorit. Aber wir haben gute Medaillenchancen. Silber ist unser Ziel“, sagte Johannesen.

Im Gegensatz zur spontanen Umstellung im Team würde die Kritik am Ruderverband von Einer-Kollege Oliver Zeidler die EM-Vorbereitung nicht beeinflussen. Zeidler hatte im Interview mit dem „Münchner Merkur“ die Abwärtsspirale im Rudern kritisiert. „Wenn man sich die Saisonresultate im Rudern anschaut, das ist ein Debakel. Wir sind so schlecht wie lange nicht“, hatte der EM-Medaillenfavorit gesagt. Im Verband gebe es auch niemanden, „der diese Ahnung im Leistungssport“ habe.

Der Deutschland-Achter konzentriere sich ganz auf sich und seine Leistung, betonte Steuermann Wiesen. Dennoch sehen auch Follert und Garth bei der Sportförderung in Deutschland noch Verbesserungspotenzial. „Wir sind in Deutschland keine Profis, müssen aber gegen Profis antreten. Der Anspruch der Gesellschaft ist immer, dass wir möglichst viele Medaillen holen sollen. Dann muss aber auch ein entsprechendes Umdenken stattfinden. Ohne Aufwand bekommt man nichts“, hatte Zeidler gesagt. „Natürlich geht es immer besser“, sagt auch Follert. „Aber es geht uns in Deutschland schon nicht so schlecht. Der Staat unterstützt uns schon gut.“