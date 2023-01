Karneval in Düsseldorf Die Tonnenbauern sind gekürt

Gekürt wurde auch das neue Kindertonnenbauernpaar. Maximilian Martin und Carla Schemmann mussten nicht so lange darauf warten ihr Amt anzutreten. Sie haben sich spontan dazu entschlossen, 2023 die Niederkasseler Jecken zu vertreten. „Das vorherige Paar ist vom Alter her einfach aus ihrer Rolle hinausgewachsen. Da brauchten wir einen Wechsel“, so Pressesprecher Hans-Peter Suchand. „Da Carla und Maximilian schon älter sind, dürfen sie auch bei den Biwaks dabei sein. Darauf freue ich mich“, sagte Präsident und Moderator der Tonnenbauernkürung Karl Hans Danzeglocke. Frisch ausgestattet mit Pritsche und Jauchefass stimmte das Paar souverän sein Kindertonnenbauernlied an und riss alle mit, bevor es musikalisch an die KG Regenbogen übergaben. Diese förderte auch gleich Maximilians neues Hobby: Das Orden-Sammeln. „Wir hoffen, dass du Rosenmontag so viele Orden hast, dass du kaum noch laufen kannst.“