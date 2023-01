Brauchtum in Düsseldorf Titularfest der Schützen wäre beinahe abgesagt worden

Beinahe hätte das Titularfest des St. Sebastianus Schützenvereins Düsseldorf 1316 nicht stattgefunden, denn dieses wurde in diesem Jahr von einem tragischen Ereignis überschattet. Ulrike Holzberg, die Ehefrau des amtierenden Regimentskönigs Heinz Holzberg, war am 17. Dezember gestorben und wurde am Freitag in Eller beigesetzt. „Wir führen dieses Fest nur durch, weil Heinz mir das Gefühl gegeben hat, dass es Ulrike so gewollt hätte“ erklärte der 1. Chef Michael Zieren zu Beginn der Veranstaltung im Henkel-Saal des Schlösser Quartier Bohème.