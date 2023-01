Düsseldorf Falsche Energieberater unterwegs

„Mitarbeiter der Handwerkskammer melden sich grundsätzlich nicht von sich aus in den Haushalten“, erklärt Kammersprecher Alexander Konrad. „Auch stehen weder Handwerkerinnen und Handwerker urplötzlich in der Tür, um eine Energieberatung anzubieten.“ Wer das Angebot einer Energieberatung in Anspruch nehmen wolle, solle sich an die Fachbetriebe vor Ort wenden.