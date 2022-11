Sessionsauftakt in Viersen : So schön startete Viersen in den Karneval

So schön startete Viersen in den Karneval

Sessionsauftakt in Viersen

Viersen Schunkeln, singen, jubeln: Ausgelassen feierten Hunderte auf dem Remigiusplatz den Auftakt in den Karneval. Mehr als vier Stunden gab es ein buntes Programm – und ein umjubeltes Versprechen von Karnevalsprinz Lothar Beeck.

„Endlich wieder!“ Das war einer der meist gehörten Sätze beim Karnevalsauftakt am Remigiusplatz. Hunderte starteten dort gestern um kurz nach 16 Uhr in die Session. Mit drei Böllern aus der Kanone und „Dreimal Viersche Helau“ war der Sessionsstart nicht zu überhören. Die Zuschauer schunkelten ausgelassen, umjubelten die Darbietungen auf der Bühne, winkten dem Prinzenpaar Lothar II. und Regina I. Beeck zu sowie Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD), die sich über einen neuen Orden aus der Hand von Senatspräsident und Moderator Frank Schiffers freute.

In Köln habe man zwar am 11.11. schon früher gefeiert, aber in Viersen sei es schöner, sagte die gut gelaunte Verwaltungs-Chefin auf der Bühne. Sie lobte das Karnevalsmotto „Ohne Narren (m/w/d) geht es nicht“ vom Festausschuss Viersener Karneval. Damit habe man einen Trend erkannt und deutlich gemacht, dass jeder im Karneval willkommen sei.