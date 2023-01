Störung am Sonntagmorgen Stromausfall in Düsseldorfer Innenstadt behoben

Erst kurz vor Weihnachten hatte es den letzten größeren Stromausfall in Düsseldorf gegeben. Am Abend des 21. Dezember fiel in Holthausen für rund zwei Stunden der Strom aus. Mehr als 2000 Haushalte waren betroffen. Grund war auch an diesem Tag ein defektes Kabel. Dann fiel auch noch die Heizung aus.