Feldlager in Düsseldorf Prinzengarde Blau-Weiss eröffnet karnevalistischen Treffpunkt

Lothar Hörning vermisst etwas in der NRW-Landeshauptstadt. „Wir müssen den Düsseldorfern und unseren Gästen doch zeigen, dass Januar, dass Karneval ist“, sagt er. Gut, dass er der Präsident der Prinzengarde Blau-Weiss/Leibgarde der Prinzessin Venetia ist, und so Möglichkeiten hat, das Manko durch mehr öffentliche Präsenz zu beheben. Also haben die Blau-Weissen auch in dieser Session ihr Feldlager, dessen Premiere 2022 noch unter Corona-Bedingungen ein voller Erfolg war, auf den Terrassen des Traditionslokals „En de Canon“ aufgeschlagen und schon vor der Eröffnung für Rabatz gesorgt. „Wir sind mit gut 200 Mitgliedern in Uniform und Musikkapelle von St. Lambertus durch die Altstadt und über den Carlsplatz gezogen“, so Hörning. „Das war wohl der erste Karnevalsumzug in Düsseldorf in diesem Jahr.“ Dabei schauten der Prinzengarde einige verständnislose Menschen entgegen.