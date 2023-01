Historische Sehenswürdigkeiten So schön sind Düsseldorfs Schlösser

Schloss Garath ist in seinem jetzigen Aussehen auch erst Anfang des vergangenen Jahrhunderts entstanden; es wird aber laut Wikipedia bereits im 13. Jahrhundert erstmals urkundlich erwähnt und bestand als Rittersitz wohl auch schon deutlich früher. Das Schloss wird heute von verschiedenen Unternehmen als Geschäftssitz genutzt. Schloss Elbroich in Holthausen, das um 1600 in der heutigen Form gebaut wurde, wurde im vergangenen Jahr an ein Ehepaar verkauft und soll nun zu neuem Leben erweckt werden.